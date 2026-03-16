La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este lunes 16 de marzo en 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En estas alcaldías se prevén rachas de viento de entre 50 y 59 kilómetros por hora, entre las 15:40 de la tarde y las 20:00 horas.

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La SGIRPC recordó que algunos peligros asociados a las rachas de vientos fueron son la caída de ramas, árboles y lonas; objetos caídos en caminos y carreteras; así como daños a inmobiliario urbano y de vivienda.

Ante esto, la dependencia recomendó a la población guardar retirar objetos que se puedan caer; no subir a andamios, azoteas ni cornisas; y utilizar cubrebocas.

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