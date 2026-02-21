Más Información

Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Sheinbaum pide reactivación de Altos Hornos de México; busca justicia para los trabajadores

¡La ropa! Activan alerta amarilla por fuertes vientos para esta tarde en CDMX; rachas podrían alcanzar los 59 km/h

Willie Colón: así lo despiden Rubén Blades, artistas y líderes políticos tras su muerte

Cae jefe operativo del CJNG en Veracruz y desmantelan célula de secuestradores; liberan a una persona privada de su libertad

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó por pronóstico de para esta tarde y noche de este día en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

El de la SGIRPC dio a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, en un periodo que abarca de las 15:00 a las 21:00 horas de este sábado.

Por lo anterior, se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

