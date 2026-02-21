Más Información
El informe meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este sábado se prevé ambiente muy caluroso, la temperatura máxima será de 28 grados Celsius (°C), con cielo parcialmente nublado y sin lluvia.
Soplarán viento de componente Norte de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 50 km/h.
Por la tarde se espera un descenso de temperaturas máximas, el termómetro oscilará entre los 19 y 15 ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del domingo se registrarán 11ºC por lo que se prevé una mañana fresca para el domingo.
La imagen de monitoreo del Popocatépetl muestra ligera emisión de vapor de agua; en caso de emisión de ceniza volcánica, la pluma se dispersaría hacia el Suroeste sin riesgo de caída en la Ciudad de México.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.
