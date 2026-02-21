Más Información

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Reforma electoral abrirá a partidos consulta popular

Venezuela anuncia las primeras excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía; 379 personas serán liberadas

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

Isaac Del Toro se impone en la sexta etapa del Tour de los Emiratos y lidera la general

Aumentan reportes antilavado ante la UIF en 2025

El informe meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este sábado se prevé ambiente muy caluroso, la temperatura máxima será de 28 grados Celsius (°C), con cielo parcialmente nublado y sin lluvia.

Soplarán viento de componente Norte de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 50 km/h.

Por la tarde se espera un descenso de temperaturas máximas, el termómetro oscilará entre los 19 y 15 ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del domingo se registrarán 11ºC por lo que se prevé una mañana fresca para el domingo.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl muestra ligera emisión de vapor de agua; en caso de emisión de ceniza volcánica, la pluma se dispersaría hacia el Suroeste sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

