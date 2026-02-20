La alcaldía Xochimilco invitó a las mujeres capitalinas a participar en la convocatoria del certamen La Flor Más Bella del Ejido, en su edición CCXXXIX, una de las tradiciones culturales más representativas de la demarcación.

La convocatoria está dirigida a mujeres de entre 18 y 23 años cumplidos al 22 de marzo de este año, que residan en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

El periodo de inscripción comprende del 23 de enero al 20 de febrero; las interesadas deberán presentar identificación oficial (INE), CURP, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses y una propuesta de mensaje original que aborde el papel de la mujer mexicana en la cultura y la historia.

El registro se realizará en la Subdirección de Planeación Turística, ubicada en Calle Pino No. 36, Barrio San Juan, Xochimilco, C.P. 16700, en un horario de lunes a domingo de 8:30 a 18:00 horas.

En cuanto a los premios, el primer lugar recibirá 50 mil pesos; el segundo, 40 mil pesos; y el tercero, 30 mil pesos.

Entre los temas que deberán desarrollar las participantes son: “Resistencia bordada: legado y futuro textil artesanal ante la apropiación cultural”, " La Flor Más Bella del Ejido: preservación cultural y evolución de una tradición viva”, “Herencia viva: raíces que nos unen, diversidad cultural que nos fortalece”, “Ciudades Patrimonio: guardianas del pasado, impulsoras del arte y la cultura”, Guardianas del conocimiento: mujeres transmisoras de los saberes ancestrales, históricos y culturales”.

