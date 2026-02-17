Un ataque armado ocurrido en calles de la alcaldía Xochimilco dejó como saldo un joven muerto y, horas más tarde, la detención de dos hombres de 21 años en Milpa Alta, quienes estarían relacionados con la agresión.

De acuerdo con información policial, el reporte ingresó a través del Centro de Control y Comando (C2) Oriente, donde se alertó sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en el cruce de Vicente Guerrero y Boulevard de Las Tres Luces, en la colonia Paraje Zacapa.

Cuando los policías llegaron al sitio encontraron a un joven de 19 años, quien relató que se encontraba dentro del domicilio de su amigo, de 24 años, cuando varios sujetos armados arribaron a bordo de motocicletas. Al notar su presencia, dijo, intentó resguardarse, pero los agresores dispararon contra su acompañante, quien murió en el lugar. Tras la huida de los atacantes, pidió ayuda.

La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y el Ministerio Público inició la carpeta de investigación por el homicidio.

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia, personal del C2 Oriente detectó que los probables responsables escaparon en cuatro motocicletas distintas. A partir de ese momento se implementó un seguimiento virtual para ubicar su ruta de escape en tiempo real.

Fue así como uno de los sospechosos fue localizado en el Pueblo de San Nicolás Tetelco Segunda Sección, en Milpa Alta, específicamente en el cruce de 20 de Noviembre y Ahualapa. Los oficiales observaron que el joven, a bordo de una motocicleta negra, intercambiaba pequeños envoltorios con otro hombre, similares a los usados para la venta de droga.

Ambos fueron interceptados y, tras una revisión preventiva, les aseguraron 50 dosis de una sustancia con características del cristal, 50 envoltorios de hierba verde similar a la marihuana, diez cartuchos útiles y un teléfono celular.

Los dos jóvenes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y determinará si están directamente implicados en el ataque armado que cobró la vida del hombre en Xochimilco.

