La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso a muy caluroso después del mediodía en la Ciudad de México, con cielo despejado y sin lluvia, para este martes 17 de febrero.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 28°C por la tarde, mientras que la mínima será de 11°C.

Habrá vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

Esta mañana se mantiene activa la fase 1 de contingencia ambiental y hay mala calidad del aire por presencia de contaminantes PM10 y PM2.5.

Se espera que la madrugada del miércoles 18 de febrero sea fría en el sur y poniente, y fresca en la zona del Valle.

