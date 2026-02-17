Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso a muy caluroso después del mediodía en la Ciudad de México, con cielo despejado y sin lluvia, para este martes 17 de febrero.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 28°C por la tarde, mientras que la mínima será de 11°C.
Habrá vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
Lee también Incendio en procesadora de residuos en Nezahualcóyotl agrava contingencia ambiental; humo afecta a la CDMX
Esta mañana se mantiene activa la fase 1 de contingencia ambiental y hay mala calidad del aire por presencia de contaminantes PM10 y PM2.5.
Se espera que la madrugada del miércoles 18 de febrero sea fría en el sur y poniente, y fresca en la zona del Valle.
LL
