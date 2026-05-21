En 2010, cuando el consumo de streaming todavía era limitado en México y gran parte de los hogares dependía de conexiones de menor capacidad, Totalplay apostó por un modelo que entonces parecía anticipado para el mercado mexicano: desplegar fibra óptica directa al hogar.

Dieciséis años después, el sector telecomunicaciones opera bajo una lógica completamente distinta. El crecimiento del video en streaming, los videojuegos en línea, el trabajo remoto y los hogares conectados transformó al internet residencial en una infraestructura crítica para consumidores y empresas.

En ese contexto, las compañías de telecomunicaciones dejaron de competir únicamente por velocidad de descarga y comenzaron a hacerlo por estabilidad, capacidad de conexión simultánea y experiencia digital.

Totalplay se mantiene como líder en conectividad. Foto: Cortesía

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El crecimiento del consumo digital elevó las exigencias de conectividad

México atraviesa una etapa de fuerte expansión en consumo de datos y servicios digitales. De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el tráfico de internet móvil y fijo mantiene una tendencia creciente impulsada por plataformas de video, aplicaciones en tiempo real y dispositivos conectados.

La evolución tecnológica también elevó las exigencias de los usuarios. Hace una década, las conexiones estaban enfocadas principalmente en navegación y consumo básico de contenido. Hoy, los hogares demandan capacidad para videollamadas, streaming en alta definición, gaming y múltiples dispositivos conectados de manera simultánea.

Bajo ese entorno, la infraestructura de fibra óptica ganó relevancia dentro del mercado mexicano de telecomunicaciones, particularmente en zonas urbanas con alta demanda de ancho de banda.

Fibra óptica y entretenimiento: la nueva competencia del sector

Desde sus primeros años, Totalplay apostó por integrar conectividad y entretenimiento digital bajo un mismo ecosistema tecnológico.

La compañía incorporó servicios de IPTV, contenido en streaming y transmisión en 4K UHD, además de tecnologías de audio inmersivo como Dolby Atmos, buscando posicionarse en segmentos de alto consumo digital.

México atraviesa una etapa de fuerte expansión en consumo de datos y servicios digitales. Foto: Cortesía

Otro de los elementos que comenzaron a diferenciar la competencia entre operadores es la conectividad fuera del hogar. A través de Club Totalplay WiFi, la empresa desarrolló una red de acceso inalámbrico con millones de puntos de conexión disponibles para usuarios.

Especialistas del sector consideran que la evolución de las telecomunicaciones ya no depende únicamente de ampliar cobertura, sino de desarrollar redes capaces de soportar entornos cada vez más demandantes en velocidad, latencia y simultaneidad de dispositivos.

WiFi 7 y la siguiente etapa tecnológica

En 2025, Totalplay anunció el despliegue de servicios basados en WiFi 7, una tecnología diseñada para soportar mayores velocidades y una mejor administración de dispositivos conectados dentro del hogar.

La evolución ocurre en un momento donde el mercado mexicano de telecomunicaciones enfrenta una creciente demanda derivada de hogares inteligentes, plataformas de streaming y experiencias digitales en tiempo real.

Para analistas de la industria, la siguiente etapa de conectividad estará marcada por redes capaces de sostener experiencias inmersivas, contenidos en ultra alta definición y consumo simultáneo de múltiples plataformas.

El Mundial 2026 pondrá a prueba la infraestructura digital

Uno de los próximos grandes escaparates tecnológicos para la industria será el Mundial de Futbol 2026, evento que incrementará significativamente el consumo de contenido digital y transmisiones en tiempo real en México.

Durante el torneo, Totalplay prevé integrar experiencias de audio Dolby Atmos en la transmisión de partidos, apostando por formatos de entretenimiento más inmersivos para los usuarios.

Totalplay integra la conectividad y entretenimiento digital bajo un mismo ecosistema tecnológico. Foto: Cortesía

Más allá del evento deportivo, la relevancia del Mundial radica en cómo este tipo de acontecimientos aceleran la demanda de conectividad y consumo multimedia. En los últimos años, los grandes eventos deportivos se convirtieron en vitrinas para nuevas tecnologías de transmisión, audio y conectividad residencial.

A 16 años de su llegada al mercado, Totalplay forma parte de una industria que pasó de competir por acceso básico a internet a desarrollar ecosistemas completos de conectividad y entretenimiento digital.

La evolución del sector refleja también cómo las telecomunicaciones dejaron de ser únicamente un servicio complementario para convertirse en infraestructura esencial para el trabajo, el consumo de contenido y la economía digital en México.

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