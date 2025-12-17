Más Información

Morena va contra “Ley Esposa” en SLP que postula solo mujeres en 2027, señala Alcalde; prepara acción de inconstitucionalidad

Morena va contra “Ley Esposa” en SLP que postula solo mujeres en 2027, señala Alcalde; prepara acción de inconstitucionalidad

EN VIVO: Trump emite mensaje sobre logros en su primer año de administración; sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO: Trump emite mensaje sobre logros en su primer año de administración; sigue aquí el minuto a minuto

Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol

Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. una empresa de telecomunicaciones en México, que ofrece servicios de acceso a Internet, televisión de paga y telefonía, a través de una de las redes de fibra óptica, anunció hoy que Fitch Ratings subió la calificación de su deuda a ‘B’, a partir de ‘B-’.

También incrementó la calificación de sus a ‘B’, con calificación de recuperación de ‘RR4’, a partir de ‘B-’/‘RR4’.

Esto quiere decir que mejoró su perfil crediticio y con eso tiene mejores costos al colocar deuda nueva.

Lee también

De igual manera, la empresa dijo que aumentó la calificación de sus Notas Senior no garantizadas a ‘CCC+’/RR6, a partir de ‘CCC/RR6’. La perspectiva es estable.

Fitch Ratings indicó que la mayor calificación refleja mejoría en la posición de liquidez de TotalPlay, apoyada por menores necesidades de refinanciamiento, en conjunto con expectativas positivas de generación de flujo de efectivo en los próximos dos a tres años.

De igual manera, el incremento en calificación toma en consideración el sólido desempeño operativo y la importante participación de mercado de la compañía.

Lee también

TotalPlay es un proveedor de servicios de televisión por cable telefonía e internet en México que.

Total Play es una empresa de Grupo Salinas conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia.

Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas, dijo la empresa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]