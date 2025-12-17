TotalPlay Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. una empresa de telecomunicaciones en México, que ofrece servicios de acceso a Internet, televisión de paga y telefonía, a través de una de las redes de fibra óptica, anunció hoy que Fitch Ratings subió la calificación de su deuda a ‘B’, a partir de ‘B-’.

También incrementó la calificación de sus Notas Senior Garantizadas a ‘B’, con calificación de recuperación de ‘RR4’, a partir de ‘B-’/‘RR4’.

Esto quiere decir que mejoró su perfil crediticio y con eso tiene mejores costos al colocar deuda nueva.

Lee también Totalplay organiza el 10 Mil Megas Gaming Fest: el primer evento de videojuegos en México

De igual manera, la empresa dijo que aumentó la calificación de sus Notas Senior no garantizadas a ‘CCC+’/RR6, a partir de ‘CCC/RR6’. La perspectiva es estable.

Fitch Ratings indicó que la mayor calificación refleja mejoría en la posición de liquidez de TotalPlay, apoyada por menores necesidades de refinanciamiento, en conjunto con expectativas positivas de generación de flujo de efectivo en los próximos dos a tres años.

De igual manera, el incremento en calificación toma en consideración el sólido desempeño operativo y la importante participación de mercado de la compañía.

Lee también Totalplay lidera la nueva era digital en México con el lanzamiento de 10 mil megas y WiFi 7

TotalPlay es un proveedor de servicios de televisión por cable telefonía e internet en México que.

Total Play es una empresa de Grupo Salinas conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia.

Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas, dijo la empresa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc