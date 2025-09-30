La alcaldía Benito Juárez reafirmó su compromiso con el orden, la seguridad y la mejora del entorno urbano mediante la coordinación continua con las principales compañías de telecomunicaciones instaladas en la demarcación.

Las empresas Total Play, Izzi y Axtel confirmaron que han completado el retiro del 100% del cableado en desuso en las colonias Narvarte I y Narvarte IV, en colaboración directa con las áreas operativas de la alcaldía.

Al respecto, Juan Adrián Bruzzone de la Cruz, director General de Participación Vecinal y Vinculación, reconoció el esfuerzo conjunto entre iniciativa privada y el gobierno de la alcaldía.

“Reconozco a todas las empresas, a todas las cableras que se suman a estos esfuerzos, a esta sinergia para estar cada vez mejor posicionados en esta alcaldía. Que sepan que cuentan con nosotros para que su trabajo sea mucho más eficiente y que sigamos avanzando con mayor velocidad, porque de verdad la gente nota la diferencia en su calle y en su colonia. Esto no sería posible sin cada uno de ustedes y sin el apoyo de los vecinos”.

La representante de la colonia Narvarte IV, Covadonga Prendes, agradeció a la alcaldía por la disposición prestada ante esta problemática.

“Muchísimas gracias por la atención. hicimos la solicitud a la alcaldía para iniciar con el descableado y la verdad confiamos en ustedes porque nos dijeron que ya habían hecho este tipo de trabajo. Agradecimos que nos escucharan y que iniciaran en Narvarte I y después en Narvarte IV. Sabemos que no es fácil y que vamos avanzando”, argumentó.

Gracias a los resultados alcanzados, se anuncia que la siguiente zona de intervención será la colonia Moderna, donde continuarán las labores conjuntas entre la alcaldía y las empresas cableras para mantener a Benito Juárez como referente en infraestructura y calidad de vida.

dmrr/cr