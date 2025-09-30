El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que el asesinato del estilista en Polanco fue un ataque directo y no se trató de un cobro de piso ni es resultado de un incremento de la violencia en esa zona, pues la demarcación se mantiene como una de las más seguras de la Ciudad de México.

“El homicidio que ocurrió el día de ayer en Moliere es un hecho lamentable que preocupa e inquieta a nuestros vecinos, no lo podemos minimizar. Con datos duros podemos confirmar que Polanco es una de las zonas más seguras de la Ciudad de México, es uno de los 10 de los 72 sectores que tiene la policía en donde menos delitos ocurren”, aseguró.

Lee también: Xochimilco realizará Feria de la Salud con servicios médicos gratuitos este 30 de septiembre

Sin embargo, dijo, ha pedido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzar la vigilancia y en especial los operativos de revisión de motocicletas en toda la alcaldía, ya que este tipo de vehículos son utilizados en muchas ocasiones para cometer este tipo de delitos.

Tabe informó que la alcaldía está colaborando y dando todo el apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina para que investigue y detenga a las personas responsables de este delito y no quede impune.

Finalmente, dijo que seguirán trabajando de manera coordinada con las instancias locales para que Miguel Hidalgo siga siendo una de las zonas más vigiladas y seguras de la Ciudad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr