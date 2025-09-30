Miguel de la Mora es la víctima del ataque armado en un salón de belleza registrado la noche del lunes, en la calle Presidente Mazaryk, en Polanco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el asesinato en el salón Micky's Hair Mazaryk fue perpetrado por sujetos armados que huyeron en una motocicleta el lunes 29 de septiembre.

De la Mora, de 28 años de edad, compartía en sus redes sociales su trabajo como estilista, así como una vida de ejercicio y sus salidas a restaurantes.

Horas antes de su asesinato, Miguel hizo algunos videos donde anunciaba promociones en su salón de belleza.

Hasta el momento autoridades de la Ciudad de México no han informado de alguna detención por el asesinato del estilista.

La noche del lunes la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que junto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya se realizaba el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona así como las diligencias correspondientes.

Micky's Hair es un salón de belleza y galería de arte ubicado en Polanco, que además cuenta con otra sucursal en Guadalajara, Jalisco.

