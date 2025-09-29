Un empleado de la estética en la colonia Polanco, localizada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), fue asesinado a tiros esta noche, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La agresión contra el trabajador de 28 años de edad se dio en un comercio situado sobre la calle Moliere casi esquina con la Avenida Presidente Masaryk.

Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

La SSC informó que esta agresión se dio por parte de sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Al momento no se reportan detenidos por el ataque contra el trabajador.

La policía capitalina y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) llevan a cabo el análisis de las cámaras de vigilancia del área y las diligencias correspondientes.

Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

