La presidenta ofreció ayuda a la familia de la adolescente , de 14 años de edad, quien falleció tras someterse a una cirugía estética de aumento de pechos en Durango.

“Pásanos el caso y con gusto buscamos a la familia y vemos cómo podemos apoyar”, contestó Sheinbaum Pardo al comentarle el caso en su conferencia mañanera de este miércoles 23 de septiembre en .

¿Qué pasó con Paloma Nicole, adolescente de 14 años que murió en Durango?

Carlos Arellano denunció que su hija Paloma Nicole murió a causa de un presunto acto de negligencia, después de haberle hecho una cirugía estética sin su consentimiento.

En redes sociales denunció que su hija fue sometida el 12 de septiembre a una cirugía estética realizada por el doctor V.M.R.G, en complicidad con la madre de la niña.

“El 20 de septiembre, tras días de sufrimiento, mi hija falleció. En su certificado de defunción falsamente se asentó ‘enfermedad’ como causa de muerte, intentando encubrir la verdad”, informó el padre en redes sociales.

Se sabe que el cirujano era pareja sentimental de la madre de la menor.

