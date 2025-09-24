Gerardo Fernández Noroña denunció que entraron a robar a la casa que tiene en Tepoztlán y calificó el hecho como "grave y extrañísimo".

La noche del martes 23 de septiembre, el senador de Morena indicó que regresaba del aeropuerto, más tarde, reportó en redes sociales que robaron la casa ubicada en Tepoztlán, Morelos y la cual generó controversia hace algunas semanas.

Aunque Fernández Noroña no indicó si se encontraba en la casa de Tepoztlán o en su casa que se encuentra en el Centro Histórico, el legislador mencionó que "Emma está bien", en referencia a su pareja Emma Ocampo, sin tampoco detallar dónde se encontraba ella al momento del robo.

Esta mañana, el senador morenista publicó una foto que deja ver las placas de un automóvil blanco, el cual, señaló, "estuvo por la casa de Tepoztlán"; Fernández Noroña argumentó que estas placas no tienen registro en el REPUVE.

El senador señaló que un auto estuvo cerca de la casa previo a ser robada. Foto: captura de pantalla

La polémica por la casa de Noroña en Tepoztlán

El senador Fernández Noroña generó polémica al revelar que la casa de Tepoztlán, cuyo valor haciendo a los 12 millones de pesos, se encuentra pagándola a crédito, y que el dinero con el que lo está haciendo es con el que gana como legislador de la Cámara de Senadores.

La controversia se generó el mes pasado, no obstante, el senador de Morena ya la había presumido años atrás mediante un video donde mostraba cada parte de ella, además del ornamento que la complementa.

Tras la molestia que generó este hecho dentro del partido y los señalamientos entre la oposición debido a los principios de auteridad republicana que rigen al partido guinda, el senador salió en múltiples ocasiones a defender su postura sobre dicho concepto.

apr