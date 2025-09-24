El senador Gerardo Fernández Noroña llamó "centavero" y rencoroso al periodista Ciro Gómez Leyva, luego de que "mandara al diablo" al expresidente Andrés Manuel López Obrador al presentar su libro "No me pudiste matar".

En conversación con Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva envió un mensaje a su agresor y al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo anterior, el morenista Fernández Noroña salió en defensa de López Obrador y acusó que el rencor que el periodista tiene contra el expresidente es injustificado e injustificable.

"¡Pobre Ciro Gómez Leyva, lo que tiene de centavero, lo tiene de rencoroso! Ahora, que sea centavero se entiende, pero el rencor que le tiene al compañero presidente López Obrador es injustificado e injustificable. ¡Pobre ser!", escribió en su publicación en redes sociales.

Publicación en X de Fernández Noroña donde se lanza contra Ciro Gómez Leyva. Foto: captura de pantalla

Lee también Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

¿Qué dijo Ciro Gómez Leyva sobre AMLO?

En el podcast "Hablemos", de Denise Maerker, Gómez Leyva fue invitado para platicar de su libro, donde cuenta cómo vivió el momento del atentado que sufrió la noche del 15 de diciembre de 2022.

Durante la charla, se recordó que Ciro Gómez Leyva señaló en distintas ocaciones a Andrés Manuel López Obrador por el atentado aunque, ambos periodistas, reconocieron que no hay pruebas de que haya sido ordenado por el exmandatario.

De esta manera, Maerker expresó a Gómez Leyva que, a su parecer, es más generoso con los sicarios que lo intentaron matar que con Andrés Manuel López Obrador, y comentó que existe un enojo contra el exmandatario:

"En No me pudiste matar, me parece que eres más benevolente con los perpetradores de la agresión física que con Andrés Manuel", expresó Denise Maerker.

Lee también Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes

A lo que Ciro Gómez Leyva respondió: Lo de López Obrador, yo creo que era parte de una estrategia, una estrategia para debilitar, una estrategia para dañar y, también lo digo, si me podía destruir me iba a destruir, y creo que en más de una ocasión estuvo cerca de hacerlo, pero tienes razón, con 'El Bart', yo me despido de él y le digo 'a ti, Bart, a ti que crees en Dios, que Dios te bendiga'; con López Obrador digo 'que Dios lo bendiga y que se vaya al diablo".

El periodista argumentó que puede entender la lógica de los criminales porque "es a lo que se dedican", además que le expresaron que no era algo personal el que atentaran contra su vida, pero en el caso del expresidente, sostuvo que intentó destruirlo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr