Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como estado antes de la Asamblea General de la ONU

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

La presidenta aseguró que algunos opositores continúan enojados y tienen tanto coraje por perder sus privilegios que siguen calumniando al expresidente .

Este domingo, al encabezar en Mérida, Yucatán, el acto “La Transformación Avanza en Yucatán”, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que estas calumnias no prosperarán porque el exmandatario "se quedó en el corazón" de toda la población.

La Mandataria federal destacó que en los seis años que estuvo en la Presidencia, López Obrador transformó a nuestro país.

“Tenemos un gran ejemplo de un hombre que recorrió el país, que se ganó el corazón del pueblo de México y que en 2018 llegó a la Presidencia y en seis años transformó nuestro país. Un aplauso, un abrazo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tanto coraje le tienen quienes perdieron los privilegios, quienes no tienen o no se ven reflejados en el gobierno, que son unos cuantos, tanto coraje le tienen que siguen calumniando al presidente López Obrador, pero la verdad es una: nunca lo podrán calumniar, porque él se quedó no en monumentos, no en nombres de calles, se quedó en el corazón del, y así va a seguir siendo”, expresó.

mahc

