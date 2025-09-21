La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que algunos opositores continúan enojados y tienen tanto coraje por perder sus privilegios que siguen calumniando al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Este domingo, al encabezar en Mérida, Yucatán, el acto “La Transformación Avanza en Yucatán”, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que estas calumnias no prosperarán porque el exmandatario "se quedó en el corazón" de toda la población.

La Mandataria federal destacó que en los seis años que estuvo en la Presidencia, López Obrador transformó a nuestro país.

“Tenemos un gran ejemplo de un hombre que recorrió el país, que se ganó el corazón del pueblo de México y que en 2018 llegó a la Presidencia y en seis años transformó nuestro país. Un aplauso, un abrazo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tanto coraje le tienen quienes perdieron los privilegios, quienes no tienen o no se ven reflejados en el gobierno, que son unos cuantos, tanto coraje le tienen que siguen calumniando al presidente López Obrador, pero la verdad es una: nunca lo podrán calumniar, porque él se quedó no en monumentos, no en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México, y así va a seguir siendo”, expresó.

