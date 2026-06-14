El Mundial 2026 está cada vez más cerca y encontrar el lugar ideal para disfrutar cada partido en compañía de familia y amigos puede hacer la diferencia. Si buscas un ambiente deportivo, buena comida y promociones especiales, estas opciones ofrecen descuentos exclusivos para suscriptores de Club EL UNIVERSAL.

Gallo Cervecero: ambiente deportivo y menú para toda la familia

Con pantallas para seguir cada juego y una amplia oferta gastronómica, Gallo Cervecero se convierte en una opción ideal para reunirse durante los encuentros del Mundial 2026.

En su menú encontrarás nachos, piernas de pollo, costillas, cocteles y sus tradicionales alitas. Además cuenta con el menú Pollitos para los más pequeños, que incluye opciones como hamburguesa, palomitas de pollo, piernas, alitas o pizza, acompañado de naranjada o limonada y una bola de helado.

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Los suscriptores de Club EL UNIVERSAL pueden obtener un 15% de descuento en todo su consumo a la carta al presentar su membresía digital al momento de realizar el pago.

Gallo Cervecero cuenta con sucursales en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Colima.

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Alas de Alado: alitas y promociones para compartir en cada partido

Si eres amante de las alitas, Alas de Alado ofrece una experiencia gastronómica ideal para disfrutar de los partidos mundialistas. Este restaurante cuenta con sucursales en Cuernavaca, Jiutepec y Tlaquiltenango, en Morelos.

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Entre sus opciones, ofrecen aros de cebolla, macarrones con queso, menú infantil, hot dogs con extra cruch especial y diversas especialidades para compartir.

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Al presentar su membresía digital de Club EL UNIVERSAL desde tu celular, los suscriptores reciben un 20% de descuento en el consumo total de tu cuenta.

Para hacer válida esta promoción en consumos de gastronomía, recuerda que se deberá presentar una tarjeta digital por mesa directamente al personal del establecimiento.

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¿Cómo aplicar los descuentos?

Presenta tu membresía digital de Club EL UNIVERSAL, así como la promoción desde la pantalla de tu celular al momento de pagar.

Revisa los términos y condiciones aquí.

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