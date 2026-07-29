La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantiene una relación de colaboración y reciprocidad con Estados Unidos en materia de extradiciones, luego de que autoridades estadounidenses dejaron abierta la posibilidad de revisar las solicitudes presentadas por México, entre ellas la del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien es requerido por la Fiscalía General de la República (FGR).

La mandataria fue consultada sobre la posibilidad de que un juez de Estados Unidos analice la solicitud de extradición del exmandatario panista. Sin referirse directamente al fondo del caso, Sheinbaum destacó que existe una coordinación permanente entre ambos gobiernos para atender este tipo de procesos.

"Nosotros buscamos una relación recíproca, es decir, colaboramos y ellos colaboran también con nosotros, particularmente en términos del tratado de extradición y otros muchos temas. Entonces, trabajamos de manera permanente", declaró.

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La titular del Ejecutivo federal reconoció que en la relación bilateral existen diferencias y momentos de tensión; sin embargo, afirmó que su administración apuesta por el diálogo y la cooperación con EU.

"Algunas veces, pues hay desencuentros que son normales entre dos países y particularmente con la historia de la relación México-Estados Unidos, pero nosotros lo que queremos es tener una buena relación, aun cuando haya cosas en las que no estemos de acuerdo", sostuvo.

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Añadió que el Gobierno de México no pretende romper la relación con Estados Unidos y, por el contrario, busca fortalecer los mecanismos de entendimiento en distintos ámbitos.

"No buscamos nunca romper esa relación para nada, sino al contrario, buscar los mecanismos siempre que nos permitan la mejor relación posible con los Estados Unidos. Y en eso estamos trabajando y vamos bien en temas de seguridad, en temas de comercio, temas de migración, temas de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y otros temas que trabajamos con ellos", expresó.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de revisar las solicitudes de extradición enviadas por el gobierno mexicano que permanecen pendientes de respuesta, entre ellas la de Francisco García Cabeza de Vaca.

La posibilidad fue planteada por Todd Blanche, fiscal general en funciones de Estados Unidos, durante una conversación con el periodista Jesús García, del diario La Opinión, realizada en el marco de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington.

Cabeza de Vaca es requerido por la FGR por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La revisión de la solicitud de extradición formaría parte de los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países, en el marco del tratado bilateral vigente.

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