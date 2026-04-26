Tras 32 años del último torneo en Norteamérica, la Copa Mundial de la FIFA regresa a la región. Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, México, Canadá y Estados Unidos serán sede del torneo, que contará con 104 partidos y, por primera vez, 48 selecciones nacionales en 16 ciudades anfitrionas.

Coincidiendo con el torneo, regresa el clásico álbum de colección para aficionados al futbol. Los productos de la colección Panini FIFA World Cup 2026 estarán disponibles oficialmente el 30 de abril, según informó la marca.

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¿Qué versiones disponibles del álbum Panini del Mundial 2026 hay?

Panini ofrece dos versiones para los coleccionistas: el álbum de pasta suave que es práctico e ideal para coleccionar recuerdos del torneo o, si buscas un acabado premium y de mayor durabilidad, el álbum pasta dura es la mejor opción. Ambos cuentan con 112 páginas y 18 jugadores por cada uno de los 48 equipos.

Ecoblister y cajas de sobres

Si quieres avanzar más rápido en el llenado de tu álbum, te recomendamos adquirir los ecoblisters que contienen 10 sobres. Para los aficionados que desean completar el álbum sin tener que comprar sobres de manera separada, la caja con 100 sobres es ideal.

¿Cuánto cuesta el álbum de Panini del Mundial 2026?

• Álbum pasta suave: $99

• Álbum pasta dura: $349

• Caja con 100 sobres: $2,500

• Álbum pasta suave + 100 sobres: $2,599

• Blister de 10 sobres: $250

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¿Cómo obtener descuento en el álbum Panini?

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¿Cómo aplicar el descuento con Club EL UNIVERSAL?

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