Si estás buscando un lugar para disfrutar buena comida, pasar un rato agradable y además ahorrar, este restaurante es una gran opción. Se trata de P.F. Chang's, un espacio donde la cocina asiática se mezcla con una propuesta visual y de servicio pensada para compartir en familia, con amigos o incluso con los más pequeños.

Este restaurante es ideal para pasar un buen rato en compañía, mientras comes delicioso y aprovechas beneficios exclusivos con Club EL UNIVERSAL.

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Tradición, historia y creatividad en cada platillo

La historia de P.F. Chang's se remonta a la década de 1960, cuando Cecilia Chiang llevó la cocina tradicional china a Estados Unidos con su restaurante “The Mandarin”, en San Francisco. Años más tarde, su hijo Philip Chiang, inspirado por el arte y la gastronomía, fundó en 1993 el primer P.F. Chang’s en Arizona, dando vida a un concepto que combina estética, cultura y sabor.

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Desde 2009, este concepto también forma parte de la escena gastronómica en México, ofreciendo una experiencia única basada en la tradición asiática.

El sabor del wok

Uno de los sellos distintivos del restaurante es el uso del wok, una técnica ancestral que permite resaltar los sabores y texturas de cada ingrediente.

Entre los platillos más destacados se encuentran:

• Mongolian Beef, con su característico equilibrio entre dulce y especiado

• Chang’s Spicy Chicken, ideal para quienes disfrutan sabores intensos

• Pollo Kung Pao y los clásicos Spring Rolls

• Dumplings, una opción tradicional que puedes disfrutar al vapor, fritos o a la plancha

Cada platillo está diseñado para ofrecer una experiencia completa, donde el sabor y la presentación van de la mano.

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Opciones para todos

La experiencia se complementa con una amplia variedad de bebidas, desde cocteles y digestivos con presentaciones llamativas, hasta opciones sin alcohol como mocktails, tés y café.

Además, si visitas el restaurante con niños, encontrarás un menú pensado para ellos. La opción de Bento Box permite armar una comida completa con platillo principal, guarniciones, bebida y postre, ideal para los más pequeños.

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