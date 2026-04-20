La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que sí tiene comunicación con diputados y líderes del PT y el PVEM en la Ciudad, aunque ellos aseguren lo contrario.

En conferencia de prensa, mencionó que van a seguir teniendo relación con el PVEM y el PT, aunque aclaró que la situación política la tendrán que resolver las dirigencias partidistas.

“Nosotros tenemos relación, como Gobierno, con el Partido Verde y la vamos a seguir teniendo, ya cualquier otra situación política lo tendrán que ver los partidos políticos y ellos tendrán que definir, pero desde mi punto de vista tenemos una relación permanente con todos los partidos, en especial con el Verde tenemos una relación en la que vamos trabajando las dudas que hay, los acuerdos y las construcciones que se hagan”, señaló.

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Y añadió: “Como poderes y de manera institucional estamos trabajando bien, como partidos creo les toca a los propios partidos revisarla, en fin, pero como poderes no tenemos ningún problema”.

Mencionó que en varias ocasiones se ha reunido con diputados del PT, PVEM y Morena cuando ellos lo han definido. “Por supuesto que estaremos muy al pendiente y muy en contacto con el Partido del Trabajo”.

Hoy EL UNIVERSAL publicó que los líderes del PVEM y el PT en la Ciudad comentaron que no tienen relación con la dirigencia local de Morena y que su acercamiento con la jefa de Gobierno no es el mejor.

Jesús Sesma, secretario general del Partido Verde, aseguró que no han sentido el “apapacho”, ni del Gobierno capitalino ni de la dirigencia estatal de Morena, por lo que actualmente no tienen ninguna relación.

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“Todas las iniciativas que ha presentado la jefa de Gobierno, el Partido Verde las ha apoyado y las seguiremos apoyando si creemos que lo que presenta es bueno para la ciudadanía, no, no somos mercenarios de la política. Lo que sí es que a nivel institucional pues no ha habido comunicación, no ha habido un levantamiento de mano, no ha habido ese apapacho para ver si queremos construir o no, porque a lo mejor se hace la mesa y después de la mesa se decide no irnos en alianza”, expuso.

Ernesto Villareal, comisionado Político Nacional del PT en Asuntos Electorales, remarcó que su relación con el Gobierno de la Ciudad de México es cordial, pero no tan fluida como quisieran. Mencionó que tienen contacto permanente con la consejera Jurídica para temas que atañen al Congreso local, y con la Secretaría de Gobierno para temas políticos. “La verdad que nos gustaría que fuera más amplia, que fuera más constante, pero es lo que hay ahorita”.

Precisó que su partido está a favor de las alianzas, aunque dijo que están preparados para cualquier escenario en 2027, y adelantó que en caso de ir en coalición pedirían, como mínimo, lo mismo que en 2024, es decir, una alcaldía y ocho diputaciones (cuatro locales y cuatro federales) como actualmente tienen.

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