La fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó avances en el caso de feminicidio de Edith Guadalupe y reconoció una tardanza de aproximadamente 15 horas en la atención inicial por parte de las autoridades, derivada de omisiones graves en la investigación.

Separan a tres funcionarios por caso Edith Guadalupe

Detalló que tres funcionarios fueron separados de su cargo: un Ministerio Público que no proporcionó ni integró en la carpeta de investigación el domicilio señalado por la familia, lo que impidió que las primeras diligencias incluyeran ese dato clave; así como dos policías de investigación, uno del primer turno que atendió inicialmente a los familiares y es señalado por presuntos actos de corrupción, y otro del turno siguiente que, pese a contar con la información, no realizó la visita al inmueble indicado para la localización de la víctima.

Alcalde Luján calificó como indignante que, pese a que la madre de la víctima proporcionó una ubicación precisa, no se acudiera de inmediato, lo que derivó en la apertura de una investigación interna por omisiones y posibles actos de corrupción.

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Hay pruebas que sustentan imputación a vigilante

La fiscal reiteró que existe sustento probatorio para la detención del guardia de seguridad del edificio, quien tenía acceso total a las instalaciones, incluido el sistema de videovigilancia, el cual fue desconectado entre las 16:23 y las 17:43 horas del 15 de abril, lapso en el que Edith ingresó al inmueble. Señaló que la desconexión solo podía realizarse desde la caseta de vigilancia, donde además se localizaron indicios de sangre, al igual que en las escaleras, las cuales presentaban señales de haber sido limpiadas, lo que sugiere que la agresión ocurrió en ese punto.

Fiscalía revela causa de muerte de Edith

Asimismo, se documentaron lesiones y rasguños en el abdomen del detenido, y se estableció que la causa de muerte de Edith Guadalupe fue una herida punzocortante en el tórax, compatible con un objeto tipo desarmador, como los hallados en la caseta. También se indicó que el guardia negó a la familia el ingreso de la joven y posteriormente fue visto realizando labores de limpieza inusuales.

En el inmueble se encontraron pertenencias de la víctima, incluida su cartera en la caseta, así como una prenda con manchas hemáticas. En el drenaje se localizó su bolso y un desarmador posiblemente vinculado con la agresión. La fiscal añadió que hubo cortes en el sistema de videovigilancia para ocultar el traslado del cuerpo y la eliminación de evidencia.

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Fiscalía no ha corroborado que haya habido oferta de trabajo

Respecto al indicio de que Edith acudió a una supuesta entrevista de trabajo, la fiscal dijo que hasta el momento no se tiene información formal de que haya habido una oferta de trabajo, sin embargo, se está intentado localizar a una mujer que fue entrevistada para que rinda una declaración y se abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de trata de personas, para que indaguen si hay otras actividades delictivas vinculadas o no con el inmueble.

Pese a los señalamientos de la familia de que asistió al edificio a una entrevista de trabajo, hasta el momento no se tiene corroborado que haya sido así.

El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en CDMX, Luis Gómez Negrete informó que la investigación no solo fue responsabilidad de la Fiscalía CDMX, sino también de dos integrantes de la comisión los cuales no priorizaron el acudir al domicilio de avenida Revolución.

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Bertha Alcalde Luján informó que, hasta el momento, no se ha determinado si existía una relación entre el imputado y la víctima; no obstante, aseguró que la investigación continúa para esclarecer si actuó solo o con la posible participación o encubrimiento de otra persona. Asimismo, rechazó que haya fabricación de culpables.

Los procesos que no deben ser burocráticos sino sustantivos

La fiscal agregó que este caso evidencia la necesidad de una reforma en las fiscalías, al poner de manifiesto los problemas estructurales que enfrentan las instituciones de justicia. Señaló que hay aspectos que deben atenderse y subrayó que los procesos no deben ser burocráticos, sino sustantivos, siendo este caso un ejemplo claro de ello.

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Bertha Alcalde Luján indicó que, si bien se inició una investigación, no se realizó la diligencia más importante: acudir al domicilio señalado, ya que se priorizaron otras acciones propias de un enfoque burocrático. Añadió que es necesario replantear los procesos institucionales, así como fortalecer la capacitación y sensibilización del personal.

Por su parte, el fiscal de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, Luis Eduardo Poletti, informó que la Fiscalía ha trabajado con la administración del edificio, la cual ha acompañado las inspecciones y ha proporcionado contratos, antecedentes, bitácoras, archivos y otros datos relevantes; además, se ha entrevistado al otro guardia de seguridad.

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