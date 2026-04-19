Edificio donde fue hallada Edith Guadalupe permanece sin vigilancia; personas ingresan sin restricción

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A dos días de que fuera localizado el cuerpo de , el edificio ubicado en Avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, aún permanece la ficha de desaparición de la joven, adherida a un poste metálico frente al inmueble, y una veladora; la actividad transcurre normal.

Durante un recorrido realizado por , se observó a personas entrar y salir del inmueble sin restricciones.

En el edificio ubicado en Avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, aún permanece una veladora. Foto: Arantxa Meave
En el edificio ubicado en Avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, aún permanece una veladora. Foto: Arantxa Meave

Los hechos del caso Edith Guadalupe a

Edith Guadalupe desapareció el pasado 15 de abril, luego de salir de su domicilio en la alcaldía Iztapalapa con dirección a una supuesta entrevista de trabajo, según indicaron sus familiares, en ese inmueble.

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Los familiares de Edith encabezaron jornadas de búsqueda y denunciaron presuntas omisiones y retrasos por parte del personal de la Comisión de Búsqueda y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Edificio donde fue localizado el cuerpo de Edith Guadalupe permanece sin vigilancia; personas ingresan sin restricción. Foto: Arantxa Meave
Edificio donde fue localizado el cuerpo de Edith Guadalupe permanece sin vigilancia; personas ingresan sin restricción. Foto: Arantxa Meave

El viernes 17 de abril, la joven fue localizada sin vida dentro del mismo edificio al que acudió; su cuerpo se encontraba oculto en el sótano y, de acuerdo con la fiscal general Bertha Alcalde, el asesinato habría sido cometido con un desarmador.

Detienen a presunto responsable

Por estos hechos, fue detenido , de 24 años, quien se desempeñaba como vigilante del inmueble.

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No obstante, la familia del joven sostiene que es inocente y que fue amenazado además de golpeado.

Edificio donde fue localizado el cuerpo de Edith Guadalupe permanece sin vigilancia; personas ingresan sin restricción. Foto: Arantxa Meave
Edificio donde fue localizado el cuerpo de Edith Guadalupe permanece sin vigilancia; personas ingresan sin restricción. Foto: Arantxa Meave

La Fiscalía capitalina aseguró que la acusación está sustentada en pruebas y rechazó la .

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que no fabrica culpables. La imputación realizada se sustenta en datos de prueba que permitirán sostener el caso tanto en el proceso penal como ante la opinión pública” aseguró la fiscalía.

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