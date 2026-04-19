Policías de la Ciudad de México detuvieron a una persona que, al parecer, asaltó un negocio ubicado en calles de la alcaldía Coyoacán y recuperaron varias cajetillas de cigarros.

Los hechos sucedieron cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur alertaron a los policías en campo de un reporte de robo a un establecimiento comercial, ubicado en las avenidas División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, de la colonia El Rosedal, por lo que se aproximaron al sitio.

En el lugar, se entrevistaron con un hombre de 34 años de edad, quien se identificó como empleado de una tienda de conveniencia y les informó que, momentos antes, un sujeto ingresó al sitio, lo desapoderó de varias cajetillas de cigarro y huyó a bordo de un camión de transporte público de color blanco con morado.

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Por lo anterior, los uniformados, en coordinación con los monitoristas del C2 Sur, establecieron un cerco virtual y localizaron metros adelante el vehículo del que descendieron dos sujetos cuando notaron la presencia de los oficiales.

Rápidamente, uno de ellos fue interceptado y le realizaron una revisión de seguridad, conforme al protocolo de actuación policial, tras la cual le aseguraron tres cajetillas de cigarros, que el denunciante reconoció como propiedad del negocio.

Por estos hechos, el hombre de 33 años de edad fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y, junto con el vehículo asegurado y los objetos recuperados, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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