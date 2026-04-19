En un operativo realizado en la alcaldía Miguel Hidalgo, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Nazaret “N”, identificada como pieza clave de MetaXchange, una empresa señalada por operar un esquema de fraude bajo la apariencia de inversiones financieras en la Ciudad de México.

MetaXchange, una fachada de legalidad

De acuerdo con las investigaciones, MetaXchange ofrecía a sus clientes supuestas oportunidades de inversión con altos rendimientos, respaldadas por contratos formales, oficinas físicas y cuentas bancarias que daban una imagen de legalidad.

Este montaje permitió atraer a múltiples personas interesadas en hacer crecer su dinero de manera rápida.

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El modus operandi de MetaXchange

De acuerdo a los detalles brindados por Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México, el esquema funcionaba inicialmente mediante el pago de rendimientos a algunos inversionistas.

Estas supuestas operaciones financieran las respaldaban contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad, lo que generaba confianza en los interesados.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los pagos comenzaron a retrasarse, hasta que finalmente fueron suspendidos.

Un esquema tipo Ponzi

En su investigación, las autoridades detectaron que los recursos utilizados para pagar a los primeros inversionistas provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal.

A través del seguimiento del flujo de dinero y el análisis de la estructura operativa, se logró identificar un patrón común en las transacciones y en la captación de recursos.

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¿Qué es un esquema tipo Ponzi?

El nombre del esquema viene de Carlos Ponzi, un famoso delincuente italiano que durante los años 20 estafó a muchas personas en Estados Unidos.

La estafa es un negocio piramidal y las características son:

Una persona física o jurídica te ofrece gran rentabilidad de valores.

Los intereses del dinero depositado son pagados con el dinero de los nuevos inversores.

En este tipo de negocio, el dinero fluye hasta que se acaban los estafados. En ese momento se desmonta.

¿Cómo puedo evitar caer en un sistema Ponzi?

De acuerdo con la página de BBVA, la mejor forma de no caer en este engaño es desconfiar de las rentabilidades demasiado altas respecto a lo que ofrece el mercado.

También hay que asegurarse de que, en caso de comparar algo, siempre deben leerse los contratos con detenimiento.

Finalmente, en caso de tratarse de un producto financiero, debe ser una entidad supervisada por un organismo público.

Avances en la investigación

Como resultado de las indagatorias:

Nazaret “N” fue detenida tras un cateo en un inmueble en Polanco .

. Otra persona ya fue vinculada a proceso y se encuentra en prisión preventiva.

Un tercer implicado enfrenta su proceso con medidas cautelares.

Las autoridades señalaron que se trata de una operación estructurada que habría afectado a múltiples víctimas en la capital del país. por lo que continúa con la investigación en el caso de MetaXchange.

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