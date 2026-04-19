La detención de Nazaret “N”, fundadora de MetaXchange Capital, destapó un presunto esquema de fraude que habría afectado a cientos de inversionistas en la Ciudad de México. Autoridades investigan una operación que prometía altos rendimientos, pero que ahora apunta a un modelo piramidal.

El caso ha cobrado fuerza por el número de denuncias y la participación de figuras públicas, lo que ha encendido las alertas sobre los riesgos de invertir en plataformas no reguladas.

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¿Qué pasó con la CEO de MetaXchange Capital?

La noche del viernes 17 de abril, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Nazaret en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La acción fue ejecutada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ya seguía el rastro de posibles irregularidades en la empresa.

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) detuvieron a Nazaret "N" la noche del viernes 17 de abril en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: Especial

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, confirmó que MetaXchange era investigada por operar bajo un esquema de fraude disfrazado de inversiones. Hace unos meses, también fue detenido Patrik “N”, quien se desempeñaba como contralor financiero dentro de la firma.

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¿Quiénes fueron las víctimas del fraude?

El caso tomó relevancia pública luego de que la actriz Sandra Echeverría denunciara que llevaba más de 18 meses sin recibir los rendimientos de su inversión.

Además, señaló que no era la única afectada. De acuerdo con su testimonio, más de mil personas habrían sido engañadas, lo que derivó en al menos 200 denuncias formales contra los representantes de la empresa.

¿Qué es MetaXchange Capital y cómo operaba?

MetaXchange se presentaba como una firma mexicana fundada en 2012, dedicada a incrementar el capital de sus asociados mediante inversiones en activos financieros globales.

Su esquema funcionaba bajo la figura legal de “asociación en participación”, contemplada en la Ley General de Sociedades Mercantiles. A través de este modelo:

Los inversionistas firmaban contratos como asociados

como asociados La empresa administraba los recursos en mercados internacionales

en mercados internacionales Se prometían rendimientos periódicos por encima del promedio

Un punto clave es que, bajo este esquema, la empresa afirmaba no ser una entidad financiera, por lo que no estaba regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

¿Qué es MetaXchange Capital y cómo operaba. Foto Archivo / EL UNIVERSAL

Incluso, en su sitio web aseguraba contar con mecanismos de verificación para prevenir operaciones ilícitas y garantizar transparencia, lo que generaba confianza entre los inversionistas.

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Incluso, afirmaba que a través de su plataforma era “imposible lavar dinero”, debido a que todas las operaciones se realizaban mediante transferencias electrónicas. Además, señalaba que utilizaba un sistema de verificación de datos proporcionado por LexisNexis, el cual —según la empresa— permitía un monitoreo exhaustivo y eficiente de las transacciones y perfiles de sus asociados.

¿Qué es MetaXchange Capital y cómo operaba? Esto se sabe. Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con esta descripción, el sistema de LexisNexis integraba información de sanciones, listas de control y noticias negativas provenientes de más de 30 mil fuentes a nivel global, lo que, en teoría, facilitaba la detección de actividades ilícitas y el cumplimiento de regulaciones antilavado de dinero.

En cuanto al monto mínimo de inversión, la empresa indicaba que este dependía del plan contratado por cada asociado.

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