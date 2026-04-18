Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) detuvieron a Nazaret "N" la noche del viernes 17 de abril en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por estar presuntamente relacionada a un modelo de estafa piramidal.

Nazaret "N" era la CEO y fundadora de MetaXchange Capital, una empresa "investigada por un esquema de fraude que operaba bajo la fachada de inversiones en la Ciudad de México" según informó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

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A través de sus redes sociales, la funcionaria compartió que la corporación ofrecía a sus inversionistas "altos rendimientos". Las operaciones financieras parecían legales al respaldarse mediante contratos, oficinas y cuentas bancarias. En un inicio, los clientes sí recibían los pagos prometidos, pero con el tiempo, las retribuciones quedaban suspendidas.

Tras labores de investigación por parte de la FGJ, se identificó que la empresa operaba bajo un mismo patrón y se detuvo también a Patrick "N" y Mariana "N".

🧵Agentes de la @PDI_FGJCDMX, mediante un cateo en un inmueble en Polanco, detuvieron a Nazaret “N”, identificada como pieza central de MetaXchange, empresa investigada por un esquema de fraude que operaba bajo la fachada de inversiones en la Ciudad de México. pic.twitter.com/sw1tgFZwEr — Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) April 18, 2026

Sandra Echeverría: víctima de MetaXchange Capital

En febrero de este año, la actriz, Sandra Echeverría, acusó a Nazaret "N" y a la empresa MetaXchange Capital de llevar 18 meses sin pagarle los rendimientos de sus inversiones. Fotos: Instagram, via @leozanne

En febrero de este año, la actriz, Sandra Echeverría, acusó a Nazaret "N" y a la empresa MetaXchange Capital de llevar 18 meses sin pagarle los rendimientos de sus inversiones.

Aseguró que su caso no era el único y que había más de mil clientes que habían sido engañados como ella, y por ende se habían presentado más de 200 denuncias contra los representantes legales de la compañía.

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📝La Fiscalía CDMX informa sobre la aprehensión de Nazaret “N”, vinculada a MetaXchange, empresa investigada por un esquema de fraude tipo Ponzi o piramidal, relacionada con más de 120 denuncias.



Por este caso, el pasado 2 de marzo, personal ministerial obtuvo la vinculación a… pic.twitter.com/hojKIBQTqO — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 19, 2026

"Yo y mil personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio; patrimonio que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y mucho trabajo", narró a través de un video colocado en sus redes sociales.

En aquel momento, Sandra aseveró que MetaXchange Capital había recibido dos mil millones de pesos de depósitos de sus clientes y que Nazaret ya se encontraba prófuga de la justicia.

"Metaxchange Capital ha engañado a más de mil clientes, ha recibido más de 2 mil millones de pesos de depositos de sus clientes, evadiendo las regulaciones de las autoridades mexicanas", aseveró.

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