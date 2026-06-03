[Publicidad]
Tras una etapa llena de gloria y títulos, el ciclo de André Jardine al frente del América llegó a su fin, dejando una huella difícil de igualar.
El técnico brasileño supo transformar al equipo en una máquina capaz de dominar la Liga MX y consolidarse como el referente del futbol mexicano durante varios torneos consecutivos.
Lee también Gilberto Mora hará historia en el Mundial 2026 como el jugador más joven del torneo
Su llegada en el Apertura 2023 marcó un punto de inflexión para las Águilas, que encontraron en él la estabilidad y el liderazgo que buscaban tras la salida de Fernando "Tano" Ortiz.
Con un estilo de juego efectivo y equilibrado, Jardine no solo acumuló campeonatos, sino que también logró potenciar a un plantel que se mantuvo como protagonista constante en cada competencia que disputó.
Lee también Las tres figuras del futbol mexicano que acompañan a Rafael Márquez rumbo al Mundial 2030
Sin embargo, el desgaste natural de un proyecto exitoso terminó por reflejarse en el Clausura 2026, un semestre en el que los resultados no acompañaron y la exigencia del entorno comenzó a pesar.
De acuerdo con información recabada por EL UNIVERSAL Deportes, se ha podido confirmar que el técnico brasileño dejó su cargo, y el anuncio oficial de su salida se dará en los próximos minutos a través de las redes sociales del club.
LOS CAMPEONATOS DE JARDINE CON AMÉRICA
- Apertura 2023 (Liga MX)
- Clausura 2024 (Liga MX)
- Campeón de Campeones 2023-24
- Supercopa de la Liga MX 2024
- Campeones Cup 2024
- Apertura 2024
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Capturan a dos presuntas integrantes de “Los Vallarta” en el Edomex; están acusadas de homicidio
Espectáculos
Cazzu llega a Netflix, "Risa y la cabina del viento" ya está disponible en streaming
Estados
Fiscalía de Morelos confirma que cuerpo hallado en Tepoztlán es de Michelle Itzayana; investigan causas de muerte
Nación
Plantean a la CNTE ruta para desaparecer la USICAMM, encargada de asignar plazas; prevén iniciativa llegue en septiembre al Congreso