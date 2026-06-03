Tras una etapa llena de gloria y títulos, el ciclo de André Jardine al frente del América llegó a su fin, dejando una huella difícil de igualar.

El técnico brasileño supo transformar al equipo en una máquina capaz de dominar la Liga MX y consolidarse como el referente del futbol mexicano durante varios torneos consecutivos.

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Su llegada en el Apertura 2023 marcó un punto de inflexión para las Águilas, que encontraron en él la estabilidad y el liderazgo que buscaban tras la salida de Fernando "Tano" Ortiz.

Con un estilo de juego efectivo y equilibrado, Jardine no solo acumuló campeonatos, sino que también logró potenciar a un plantel que se mantuvo como protagonista constante en cada competencia que disputó.

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Sin embargo, el desgaste natural de un proyecto exitoso terminó por reflejarse en el Clausura 2026, un semestre en el que los resultados no acompañaron y la exigencia del entorno comenzó a pesar.

De acuerdo con información recabada por EL UNIVERSAL Deportes, se ha podido confirmar que el técnico brasileño dejó su cargo, y el anuncio oficial de su salida se dará en los próximos minutos a través de las redes sociales del club.

LOS CAMPEONATOS DE JARDINE CON AMÉRICA