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La defensa de , el joven detenido por el , dijo que va solicitar duplicidad del término constitucional para poder presentar videos como datos de prueba en la audiencia inicial por el feminicidio.

Entrevistado previo a la en los juzgados de la colonia Doctores, el abogado Julián Ortega adelantó que cuenta con videos en lo que aparece una persona que ingresó al edificio donde fue encontrado el cuerpo de Edith, en compañía de una mujer a quienes le realiza tocamientos, y que de acuerdo al detenido, habrían entrado diversas mujeres en varias ocasiones.

De acuerdo con el abogado del detenido, dicho video fue proporcionado por el joven detenido.

El vigilante fue aprendido la noche del viernes 17 de abril, por elementos de la Policía de Investigación, señalado por el feminicidio de Edith Guadalupe. Foto: Especial
El vigilante fue aprendido la noche del viernes 17 de abril, por elementos de la Policía de Investigación, señalado por el feminicidio de Edith Guadalupe. Foto: Especial

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Juan Jesús es un joven de 21 años de edad, originario del municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, que llevaba trabajando como vigilante del edificio tres meses, aseguró su familia.

El vigilante fue aprendido la noche del viernes 17 de abril, por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina, señalado por el feminicidio de Edith Guadalupe.

El abogado aseguró que su cliente habría sido golpeado durante su detención.

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"Voy a pedir un receso de 15 minutos a efecto de que pueda comunicar, ya que también encontramos que tiene signos de que fue golpeado. Entonces voy a hablar con él a efectos de si no poder meter un protocolo por tortura".

"Es inocente", aseguran padres del acusado

La noche del viernes 17 de abril, la Fiscalía detuvo a Juan José, a quien señaló como a presunto feminicida de Edith Guadalupe. Fotos: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL.
La noche del viernes 17 de abril, la Fiscalía detuvo a Juan José, a quien señaló como a presunto feminicida de Edith Guadalupe. Fotos: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL.

Por su parte, los padres de Juan Jesús afirmaron que su hijo es inocente y que por eso volvió a trabajar al inmueble luego de las primeras investigaciones por parte de la FGJ.

"Queremos justicia tanto como para Edith Guadalupe como para mi hijo, porque yo como comento, yo como madre, ¿cómo mi hijo va a hacer un delito así y volver a regresar, no? O sea, es ilógico", dijo la mamá del detenido.

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vr/cr

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