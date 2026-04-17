VIDEO: "Que le levanten la cara"; así detuvieron a Juan Jesús "N", feminicida de Edith Guadalupe

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven desaparecida desde el pasado 15 de abril, al interior del un edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de la detención del presunto feminicida.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México le leyeron sus derechos a Juan Jesús “N”, quien era el vigilante del edificio al que ingresó la joven el día de su desaparición y responsable de haber agredido físicamente a la víctima en un altercado, de acuerdo con lo establecido en la indagatoria.

"Presentarse al ministerio público, tener una defensa adecuada a través de un defensor público o privado profesional en derecho, guardar silencio, será utilizado en su contra, será asistido desde este momento por un defensor todas las diligencias en las que se intervenga (...)".

Mientras un oficial le leyó sus derechos al presunto feminicida de la joven y otro lo sujetó de la espalda, Juan Jesús "N" mantuvo la cabeza baja en todo el proceso. A lo que una persona externa a los oficiales gritó "que le levanten la cara".

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