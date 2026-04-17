La Fiscalía capitalina detuvo a un hombre por su probable participación en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdes Zaldívar, joven de 21 años que fue localizada sin vida este viernes en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la investigación, el detenido trabajaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición. Los primeros datos establecen que en el lugar se registró un altercado entre ambos y posteriormente la joven habría sido agredida.

Entre los elementos incorporados a la carpeta de investigación se encuentran el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y manchas de sangre halladas en la caseta de vigilancia del inmueble, sitio donde presuntamente ocurrieron los hechos.

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Fiscalía detiene a presunto feminicida de Edith Guadalupe; se desempeñaba como vigilante del edificio. Fotos: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL.

El hombre será presentado ante un juez de control en las próximas horas para que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía informó que la indagatoria continúa para esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar si existen más personas relacionadas con el caso.

Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la persona detenida debe ser considerada inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria en su contra.

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