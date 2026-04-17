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La titular de la capitalina (FGJ), Bertha Alcalde Luján, dijo que ya se investiga como feminicidio la muerte de , la joven encontrada sin vida en un departamento de la colonia Nonoalco, la madrugada de este viernes.

A través de sus redes sociales, la fiscal reprobó la conducta de funcionarios de la FGJ que atendieron a la familia de Edith.

"Investigamos las lamentables circunstancias en las que murió Edith Guadalupe bajo el protocolo de feminicidio. Vamos a llevar ante la justicia a quien resulte responsable. La conducta indebida de funcionarios, señalada por los familiares, es inaceptable".

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vr/cr

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