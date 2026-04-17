La titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), Bertha Alcalde Luján, dijo que ya se investiga como feminicidio la muerte de Edith Guadalupe, la joven encontrada sin vida en un departamento de la colonia Nonoalco, la madrugada de este viernes.

A través de sus redes sociales, la fiscal reprobó la conducta de funcionarios de la FGJ que atendieron a la familia de Edith.

"Investigamos las lamentables circunstancias en las que murió Edith Guadalupe bajo el protocolo de feminicidio. Vamos a llevar ante la justicia a quien resulte responsable. La conducta indebida de funcionarios, señalada por los familiares, es inaceptable".

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🧵Investigamos las lamentables circunstancias en las que murió Edith Guadalupe bajo el protocolo de feminicidio. Vamos a llevar ante la justicia a quien resulte responsable.



La conducta indebida de funcionarios, señalada por los familiares, es inaceptable. — Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) April 17, 2026

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