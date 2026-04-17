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Caso Edith Guadalupe: Fiscal anuncia consecuencias para funcionarios; " vamos a llevar ante la justicia a quien resulte responsable"
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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegar “hasta las últimas consecuencias” tras los señalamientos sobre irregularidades cometidas por funcionarios públicos, hechos por la familia de Edith Guadalupe, quien fue encontrada muerta esta mañana en un edificio de la alcaldía Benito Juárez.
“He solicitado respetuosamente a la fiscalía investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias los señalamientos de irregularidades de la familia de Edith. Actos que pueden ser de corrupción o de negligencia de algún servidor público encargado de investigar este doloroso feminicidio. En caso de que de acreditara alguna irregularidad al respecto, las personas responsables deben ser sancionadas con todo el peso de la ley”, dijo.
La mandataria se pronunció sobre el feminicidio de la joven de 21 años en la Utopía de la Magdalena Mixiuhca donde encabezó la presentación del Pabellón de la CDMX en el marco de la edición 50 del Tianguis Turístico.
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“Reitero nuestro compromiso absoluto para que este crimen no quede impune, pido a la fiscalía actuar de acuerdo con los protocolos del delito de feminicidio con toda la perspectiva de género, con rigor institucional, con sensibilidad y con plena coordinación entre las autoridades para esclarecer los hechos, para detener a los responsables y para garantizar justicia”, afirmó.
En un mensaje ante medios de comunicación la mandataria condenó enérgicamente el feminicidio de Edith Guadalupe. “Compartimos el dolor inmenso de sus familiares, amigos, seres queridos. A ellas y a ellos les expresamos nuestra más sincera solidaridad”, expresó.
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