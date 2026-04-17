La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que junto con la Secretaría de Movilidad (Semovi) desplegarán un operativo en las inmediaciones del Estadio Banorte con motivo del partido Leyendas entre las selecciones de México y Brasil del próximo domingo 19 de abril.

La SSC desplegará a más de 4 mil policías de Tránsito y de Operación Policial, que vigilarán en calles aledañas, además de mil 250 elementos de la Policía Auxiliar que estarán distribuidos en las entradas del recinto para vigilar el acceso.

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Los uniformados se apoyarán de 163 vehículos oficiales, 241 motopatrullas, dos ambulancias y dos motoambulancias del ERUM, de dos drones de la Unidad Águila y de un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

Habrá cortes viales y rutas especiales

La SSC comunicó que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito hará cortes a la circulación en:

Calzada de Tlalpan

Periférico

Calzada Acoxpa

Por lo anterior, se invita a utilizar alternativas viales como:

Viaducto Tlalpan

Boulevard Gran Sur

Las avenidas Santa Úrsula y Santo Tomás

Diversos tramos del Anillo Periférico

Por su parte, la Semovi ofrecerá 13 rutas de Servicios Especiales de Transporte mediante de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), el cual iniciará a las 13 horas y concluirá a las 21 horas con un costo de 22.50 pesos.

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afcl