Para este 19 de abril en el estadio Banorte, las leyendas del futbol mexicano recibirán a las leyendas de Brasil, en un duelo que apelará a la nostalgia de miles de aficionados.

En el caso del Tri, se anunció que Miguel 'Piojo' Herrera será el encargado de dirigir a sus compatriotas, y hacerle frente a una plantilla con nombres como: Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Adriano, Lucio, etc.

Por su parte, el estratega del conjunto de leyendas de Brasil su será Jairzinho. Encargado de hacer jugar a cracks que supieron ser de los mejores del mundo en sus mejores días.

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FOTO: Sinha y Adolfo Bautista vuelven a vestir la camiseta de México en Partido de Leyendas ante Brasil - ARCHIVO EL UNIVERSAL

¿Cuál es el equipo de México para el partido de Leyendas?

Mediante una publicación en redes sociales, la Selección Nacional dio a conocer la lista de jugadores que representarán al país ante los sudamericanos.

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Oswaldo Sánchez, Jesús "Chuy" Corona, Miguel Layún, Ricardo Osorio, Rafael Márquez, Carlos Salcido, Javier "Maza" Rodríguez, Gerardo Torrado, Andrés Guardado, Pável Pardo, Braulio Luna, Ramón Morales, Adolfo "Bofo" Bautista, Oribe Peralta, Antonio Naelson "Sinha", Jared Borgetti, Francisco Palencia, Cuauhtémoc Blanco y Luis Roberto Alves "Zague".

Este juego servirá como antesala a la Copa del Mundo de 2026, y también como espectáculo para los aficionados de poder disfrutar del renovado Coloso de Santa Úrsula.