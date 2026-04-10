Katia Itzel García recibe emotiva felicitación de Claudia Sheinbaum por ser designada para el Mundial 2026

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a Katia Itzel García Mendoza, tras convertirse en la primera árbitra central mexicana en participar, próximamente, en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Muchas felicidades a Katia, ya estuvo aquí porque es parte del jurado de las jóvenes que van a participar para obtener el boleto 0001 y representar a México en la inauguración. Muchas felicidades, es una mujer que no solamente es una extraordinaria árbitra, sino también una mujer muy completa en todos los sentidos”, expresó.

La joven estudiante fue incluida en el grupo de 52 árbitros que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Lee También Katia Itzel García será la primera árbitra mexicana que dirigirá partidos en una Copa del Mundo

Con esta designación, se convertirá en la primera árbitra central mexicana en intervenir en el máximo evento global en la categoría varonil y se constituirá en la cuarta jueza central en la historia en pitar en un Mundial de dicha categoría.

La mandataria destacó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ya actualizó los programas de estudios de la Escuela Nacional de Entrenadores, por lo que buscará que la Secretaría de Educación Pública (SEP) eleve esta institución a nivel superior.

Lee También Oficial: Lamine Yamal jugará en Puebla con la selección de España, antes del Mundial 2026

“No solamente se considera entrenamiento deportivo, sino hay una parte de arbitraje y estamos fortaleciendo para que se incentive el arbitraje, no solamente en fútbol, sino en demás deportes, porque cuando nuestros atletas salen a competir a nivel internacional, sobre todo los que son de apreciación, como es el tema de clavados, si tenemos una fuerte capacitación y un mayor número de jueces árbitros”, explicó.

De esta manera, ayudará, a que México tenga competitividad, no solamente en el área deportiva, sino en el arbitraje y juego. Así, buscan incentivar la participación de mujeres en el arbitraje y en el deporte en general.

La Jefa del Ejecutivo destacó que la campaña del Mundial Social cuenta con la participación de 60% de hombres y 40% mujeres, por lo que buscan que sea más igualitaria. Señaló que se establecieron colaboraciones con federaciones internacionales y así diseñar programas de capacitación para niñas y mujeres.