Arturo Brizio augura una gran actuación de Katia Itzel García en el Mundial 2026: “Estoy seguro de que la va a romper”

Prácticamente es un hecho que Katia Itzel García aparecerá en la lista de la FIFA como una de las árbitras que participarán en la Copa del Mundo 2026.

Para Arturo Brizio, la silbante mexicana tiene “todos los méritos” para dirigir en el siguiente Mundial, certamen en el que “va a demostrar su capacidad, indudablemente.

“Seguramente, la va a romper, lo firmo. Le va a ir muy bien y va a llegar muy lejos. Ha tenido un crecimiento arbitral por su disciplina, su desempeño físico y su entrega. Es una árbitra valiente, muy reconocida e inteligente”, aseveró, en plática con EL UNIVERSAL Deportes.

El exárbitro considera que la originaria de la Ciudad de México tiene un “prometedor” panorama en la justa veraniega, por su “capacidad” y porque habrá más opciones para que sea designada.

“Hay una circunstancia que juega a su favor: en el Mundial de Qatar, de 64 partidos, solamente dieron una designación a las mujeres; por lógica, la FIFA tiene que dar una apertura y ahí va a estar Katia”, señaló.

Brizio calificó como “un acto de justicia” que García vaya a dirigir su primera Copa del Mundo, algo que le genera orgullo, porque fue de los primeros que confió en ella.

“Desde que la vi, en sus primeras pruebas físicas, dije que tenía madera. Tiene una muy buena base, escolar, cultural y familiar... Eso ayuda un montón. Le queda muchísimo kilometraje por recorrer, lo importante es que tenga los pies en suelo para no volarse”, manifestó.

Además, destacó que Katia Itzel dejara fuera de la lista de la FIFA para el Mundial a Marco Ortiz, “otro árbitro de polendas”, lo que refleja su nivel y la confianza que tiene el organismo en ella.

Respecto a la apertura que han tenido las mujeres en el arbitraje, el expresidente de la Comisión aplaudió que se les “deje competir” al tú por tú con los hombres.

“Siempre fui un promotor del arbitraje femenil, porque entendí que no es un tema de género, es un tema de capacidad, y yo veo capacidad en Katia, Karen Díaz, Karen Hernández, en las hermanas Pérez Borja y en un sinfín de árbitras... Era totalmente injusto que, por un tema de machismo, les negaran la entrada al arbitraje sólo por ser mujeres”, externó Brizio.