San Cristóbal de las Casas, Chis; 24 de mayo.- Las Madres Buscadoras de Chiapas realizaron búsquedas en el rancho El Cedro, cercano al ingenio Pujiltic, en el municipio de Venustiano Carranza, donde encontraron algunos restos óseos y pertenencias que podrían tratarse de personas desaparecidas.

Durante cuatro días, las madres buscadoras trabajaron en el rancho en las inmediaciones del ingenio azucarero Pujiltic. “El sol fue intenso y el cansancio pesó en nuestros cuerpos, pero el amor y las ganas de encontrar a nuestros desaparecidos siempre fueron más grandes”, dijeron las madres.

Al inicio de la búsqueda en la propiedad, las madres buscadoras pidieron apoyo del alcalde del Partido del Trabajo (PT), Augusto Borraz Ayar, para que les facilitara maquinaria pesada para poder realizar excavación en el lugar.

Finalmente, las Madres Buscadoras lograron conseguir maquinaria pesada, pero se desconoce si fue otorgada por el alcalde.

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El 19 de mayo, una de las integrantes de madres buscadoras confirmó a través de un video que colgó en la página de la organización, que habían encontrado restos óseos como parte de dedos. “Nos encontramos en un predio en el cual hemos encontrado restos óseos calcinados; la parte de un cráneo y más partes de un cuerpo, de cuerpos, no se qué tanto hemos encontrado. Nuestro corazón está triste, nuestro corazón lamenta el haberlos encontrados de esta manera, porque no se quienes están ahí, no se ni siquiera, si mi padre está ahí o los hijos de las compañeras están ahí o las hijas”.

Entre los objetos que hallaron, se encontraron una medalla de identificación militar con el nombre de Miguel Ángel Elías Mayo, con número de identidad, 0-8395077 y tipo de sangre O positivo, un teléfono celular, casquillos, un zapato, una bota, restos de ropa y fragmentos de huesos.

“Lamentablemente, en este lugar encontramos restos óseos de personas calcinadas. Todo apunta a que este sitio era un posible campo de exterminio y adiestramiento del c.o”, aseguró la organización en redes sociales.

Durante los cuatro días de búsqueda, las Madres Buscadoras tuvieron acompañamiento de la Guardia Nacional, Ejército, de funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Agentes de Investigación, la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil Chiapas y otros elementos de la Policía Estatal.

dmrr