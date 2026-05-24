Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con base en la estrategia permanente de fortalecimiento operativo y dignificación del servicio policial, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) inició la distribución de equipamiento especializado para el personal operativo capacitado para brindar atención prehospitalaria.

Este equipamiento consiste en Mochilas de Medicina Táctica Policial, que contiene insumos para actuar de manera inmediata ante situaciones de riesgo y emergencia.

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La distribución inició en las Delegaciones Regionales y Coordinaciones Municipales de la Guardia Estatal, así como en las 25 Estaciones Seguras y direcciones de la SSPT con sede en Ciudad Victoria.

Asimismo, se incluyeron destacamentos ubicados en la Frontera Grande, Reynosa, Matamoros y San Fernando.

Cabe mencionar, el proceso de entrega continuará hasta homologar el equipamiento en el resto de las áreas operativas que integran esta dependencia, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional de respuesta y proporcionar al personal operativo las herramientas necesarias para preservar su integridad y la de la ciudadanía que lo requiera.

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