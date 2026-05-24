Culiacán, Sin.- El colectivo ciudadano “México es del pueblo y para el pueblo” convocó a toda la ciudadanía a sumarse este domingo a la magna marcha contra la Comisión Federal de Electricidad por la aplicación de altos cobros en los consumos domésticos y por un subsidio de verano por un periodo de siete meses.

Los miembros de este organismo ciudadano recién creado a raíz de los excesivos cobros en los consumos eléctricos en los hogares reclamaron que la paraestatal, sin ninguna notificación, está aplicando la tarifa doméstica de alto consumo (DAC), por lo que los cobros se triplicaron y cuadruplicaron en perjuicio de la población.

Elvira Guevara, académica universitaria e impulsora de este movimiento, observó que se tiene documentado que en domicilios del medio rural, donde solo vive una pareja, en el reciente recibo les llegó un cobro de 30 mil pesos.

Lee también Cae empresario por fraude inmobiliario de más de 560 mdp en Nuevo León

Señaló que se va a exigir el reembolso de los cobros excesivos, que se elimine la tarifa DAC de alto consumo y que el subsidio que se otorga con la tarifa equivalente a la IF, en el periodo de verano, se amplíe a siete meses y entre en vigor en el mes de abril.

En el transcurso de esta semana, la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, dio a conocer que acordó con la Comisión Federal de Electricidad la instalación de centros de atención en el estado para atender en forma personalizada a los usuarios inconformes con los altos cobros en los consumos domésticos de energía eléctrica.

La mandataria estatal dio a conocer que se garantiza que no habrá cortes en el abasto de energía eléctrica en los hogares, mientras se desarrollen las mesas de atención a los usuarios inconformes y se definan los mecanismos de regularización y apoyos.

Lee también Matan a balazos a una mujer en un bar de Tezontepec, Hidalgo; su pareja sentimental presuntamente sería su atacante

Se informó que Bonilla Valverde tuvo una reunión con Jesús Enrique Vargas, superintendente de la Zona Culiacán de la CFE, el gerente divisional, Roberto Arce García, y el subgerente comercial, Jesús Abraham Quiñonez Hernández, con los que acordó instalar centros de atención personalizados para escuchar y analizar cada caso.

Dio a conocer que personal especializado de la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo supervisores y ejecutivos, atenderá a los usuarios que reclaman cobros injustos en sus consumos de energía eléctrica.

mahc/LL