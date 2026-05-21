Juchitán, Oax. –No hay comunidad, ni día, donde no se presente una protesta, queja, denuncia o advertencia contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ha dejado sin el servicio de electricidad a miles de familias del Istmo de Tehuantepec.

Ayer, en las horas más altas de calor y sol, decenas de conductores de moto taxis, bloquearon la carretera Transístmica, obligando a cientos de personas, comerciantes, empleados y estudiantes a caminar sobre el ardiente asfalto.

Protestan habitantes del Istmo contra CFE por apagones; instalan transformador tras tres días sin luz. Foto: Especial.

Los mototaxistas cerraron la carretera, debido a que cuando realizaban sus trámites ante un módulo de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), del gobierno de Oaxaca, se interrumpió la electricidad, y ante funcionarios y agentes viales de esa dependencia, bloquearon el paso.

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En colonias de Salina Cruz y Tehuantepec, los vecinos afectados con las fallas en el servicio han retenido vehículos, equipos y personal de la CFE, para que atiendan sus demandas de reconexión, sobre todo en esta temporada de calor.

Protestan habitantes del Istmo contra CFE por apagones; instalan transformador tras tres días sin luz. Foto: Especial.

Hoy, tras varias horas de protestas en la oficina comercial y operativa de la CFE en esta ciudad juchiteca, funcionarios de la dependencia autorizaron la sustitución de un transformador para restablecer el servicio de electricidad a familias zapotecas.

Antes de recibir el transformador, los manifestantes fueron advertidos que la CFE no tiene personal técnico y que buscaran entre voluntarios quiénes podrían subir e instalar el pesado equipo que fue alzado con poleas y mecates y finalmente les llegó la luz tras tres días.

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