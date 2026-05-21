La alcaldesa de Jiquipilas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Blanca Yanet Chiu López, fue separada del cargo por el delito de extorsión en contra de una empresa avícola que opera en la región Frailesca.

Diputados del Congreso en sesión extraordinaria designaron en su lugar a Benérita Vela Avendaño, para que concluya el periodo hasta el 2027.

Chiu López enfrenta un proceso por el delito de corrupción en contra del Grupo Avimarca S.A. de C.V., empresa avícola que opera en la región Frailesca.

El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven, informó que en el caso de Blanca Yanet Chiu López, pidió un millón de pesos al representante legal de la empresa avícola, Ignacio de Jesús Castro Gutiérrez, para “poder establecer una empresa dentro del territorio de Jiquipilas.

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Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven, informó que Blanca Yanet Chiu López pidió un millón de pesos para poder establecer una empresa. | Foto: Archivo / Captura de pantalla.

Esta empresa avícola y porcícola tiene varias granjas y empacadoras en los municipios vecinos de Villaflores y Ocozocoautla.

Llaven informó que también se procedió contra seis integrantes del cabildo de Ocozocoautla, entre estos la síndica, dos regidoras y tres regidores, por el delito de extorsión agravada, por pedirle dinero para realizar obras de beneficio social en el municipio a la alcaldesa sustituta Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento, que tomó posesión del cargo el 15 de enero.

El fiscal aseguró que se procederá penalmente en contra de los seis integrantes del cabildo, para “llevarlos a la justicia”.

El Congreso informó que los seis integrantes del cabildo son la síndica, Elsa Ruiz Fernández; el primer regidor, René Alberto Pimentel Mandujando; la segunda regidora, Sara Cruz Juárez; el tercer regidor, Juan Fernando Jiménez Alvarado; y la regidora plurinominal, Olivia Espinosa Mendoza.

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El Congreso de Chiapas informó quiénes son los seis integrantes del cabildo, acusados de corrupción. | Foto: Especial.

Los seis integrantes del cabildo están acusados del delito de “corrupción” en contra de la alcaldesa sustituta de Ocozocoautla, que llegó después de la detención del alcalde constitucional Ernesto Cruz Díaz, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El Congreso designó como primera regidora sustituta de Ocozocoaulta a Virginia del Carmen Larrinaga Morales y a la regidora plurinominal sustituta, Celia Rodríguez Sánchez, del Morena y los demás que, según el Fiscal, serán detenidos.

A la par de estos hechos, el fiscal Jorge Luis Llaven no ha dicho si los agentes de la Policía de tres instituciones, que torturaron a dos hombres, han sido puestos a disposición de un juez.

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JACL/cr