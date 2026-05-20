TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Isac N, un ciudadano guatemalteco, fue sentenciado a 18 años de prisión, señalado como guía de un grupo de migrantes trasladados ilegalmente en un tráiler que se accidentó en diciembre de 2021 en el tramo carretero entre Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, con saldo de 56 muertos y más de un centenar de heridos.

Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de distrito en materia penal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa de Figueroa, dictó el fallo casi cinco años después del accidente que fue considerado una tragedia por la magnitud del acontecimiento.

Fuentes judiciales señalaron que la tardanza del proceso derivó de la tardanza de los anteriores jueces, la complejidad y magnitud de los hechos, que fue catalogado como uno de los expedientes mas voluminosos y sensibles en esta entidad relacionado con el tráfico de personas y derechos humanos de personas en movilidad.

Las investigaciones reunieron peritajes especializados, declaraciones de sobrevivientes de distintos países, así como el seguimiento de una red dedicada trasiego ilegal de migrantes a los Estados Unidos.

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Exceso de velocidad, la causa del accidente

Isaac N se encuentra en reclusión en el centro penitenciario El Amate, y durante el proceso penal fue identificado por sobrevivientes como uno de los responsables de la transportación de los extranjeros. Fue también uno de los lesionados en el percance.

El accidente fue el 9 de diciembre de 2021 en las inmediaciones de la colonia El Refugio, en el tramo carretero entre Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez.

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El conductor del camión, de acuerdo con las investigaciones, pudo haber perdido el control de la unidad por una aparente falla en el sistema de frenos aunado al exceso de velocidad.

Esa situación proyectó al tráiler contra la base de un puente peatonal y provocó el desprendimiento de la caja con los migrantes, y la volcadura de la unidad.

Tráfico de personas Centroamericanas

La mayoría de las víctimas eran originarias de Guatemala, además se identificaron a migrantes, Ecuador, República Dominicana, Honduras y El Salvador.

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Autoridades jurisdiccionales indicaron que dos personas más están pendientes de juicio por el caso.

Isaac N fue declarado culpable de los delitos de tráfico de personas agravado, en las modalidades de introducción y transporte de extranjeros sin documentación migratoria, además de que puso en riesgo la vida y la salud de las víctimas, y asimismo porque involucró a menores de edad.

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