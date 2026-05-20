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identificada como E. L. O. fue sentenciada a 30 años de prisión por , con el objetivo de quedarse con su bebé recién nacida.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en la , en el municipio de Santa Lucía del Camino, donde la víctima – una mujer que recientemente había dado a luz- fue citada por E. L. O. bajo el argumento de recibir un supuesto .

La víctima acudió al encuentro acompañada de su hija recién nacida, momento en que fue vista con vida por última ocasión.

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Posteriormente, el 4 de abril de 2018, el cuerpo de la víctima fue localizado al interior de un tambo de plástico abandonado a un costado del camino de terracería que conduce a las ruinas de Dainzú, en jurisdicción de San Mateo Macuilxóchitl, perteneciente a San Jerónimo Tlacochahuaya.

Los peritajes arrojaron que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación y traumatismo craneoencefálico.

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Después se realizó un cateo en el domicilio de E. L. O., lugar en el que fue localizada la hija de la víctima. Y según la Fiscalía General de Oaxaca, la responsable planeó el encuentro con la finalidad de quedarse con la bebé.

La imputada fue sentenciada a 30 años de prisión, además del pago correspondiente por concepto de reparación del daño, por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y traición.

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JACL/cr

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