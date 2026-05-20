Una mujer identificada como E. L. O. fue sentenciada a 30 años de prisión por asesinar a una joven en Oaxaca, con el objetivo de quedarse con su bebé recién nacida.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en la colonia Bosque Sur, en el municipio de Santa Lucía del Camino, donde la víctima – una mujer que recientemente había dado a luz- fue citada por E. L. O. bajo el argumento de recibir un supuesto apoyo de un programa social.

La víctima acudió al encuentro acompañada de su hija recién nacida, momento en que fue vista con vida por última ocasión.

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Posteriormente, el 4 de abril de 2018, el cuerpo de la víctima fue localizado al interior de un tambo de plástico abandonado a un costado del camino de terracería que conduce a las ruinas de Dainzú, en jurisdicción de San Mateo Macuilxóchitl, perteneciente a San Jerónimo Tlacochahuaya.

Los peritajes arrojaron que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación y traumatismo craneoencefálico.

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Después se realizó un cateo en el domicilio de E. L. O., lugar en el que fue localizada la hija de la víctima. Y según la Fiscalía General de Oaxaca, la responsable planeó el encuentro con la finalidad de quedarse con la bebé.

La imputada fue sentenciada a 30 años de prisión, además del pago correspondiente por concepto de reparación del daño, por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y traición.

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JACL/cr