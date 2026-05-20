La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), informó que arribaron 11 mil 290 hembras de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) al Santuario Playa Escobilla, Oaxaca.

Con este arribo, dijo, inició la temporada 2026-2027.

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"Durante cinco días de monitoreo, personal técnico de la Conanp, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional y habitantes de las comunidades de Guapinole y Barra del Potrero, realizaron el monitoreo, protección y vigilancia de la arribada, y continuarán estas actividades el resto de la temporada".

La dependencia federal mencionó que, para mitigar los riesgos de depredación y saqueo, pobladores de la comunidad de La Escobilla colaboraron en la reubicación estratégica de los nidos, "garantizando el resguardo seguro de este importante fenómeno natural".

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