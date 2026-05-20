Culiacán, Sin. A 20 de mayo. - El ayuntamiento de Culiacán dio a conocer que en la fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de los años 2018-2024, en las que se tuvo observaciones por 37 millones de pesos, estas aparecen solventadas con fecha 31 del mes de octubre del 2025.

Las autoridades municipales, cuyo alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil, cuenta con una licencia temporal para separarse del cargo, informaron que en relación a las informaciones divulgadas sobre supuestas irregulares en las cuentas públicas del ejercicio del 2023 por un monto de 37 millones de pesos, se cuenta con los datos de solvatación.

Se hizo mención que en la auditoria 1845, respecto a la presunta simulación de competencias, se acreditaron con las actas constitutivas certificadas de las empresas concursantes, en las que se comprueba que no existe relación de parentesco.

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Las autoridades municipales, expusieron que mediante oficio D.A.I.F Num 076-2024 de fecha 4 de octubre 2024, se acreditó que en el contrato CLN-LCP/02/2023 de compra, por 32 millones de pesos, se acreditó que, en la participación de tres empresas en la licitación, los concursantes no tienen relación familiar.

Se mencionó que en el transcurso de la citada auditoria 1845, respecto a la compra de 40 camiones recolectores de basura y la adquisición de mezcla asfáltica; las observaciones se sustentaron en una supuesta falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado.

Ante la observación de que la entrega de fotografías, facturas y actas de entrega recepción proporcionadas en forma ilegible, se procedió a su solvatación en un sistema legible y fotografías de la inspección física de todos los camiones recolectores adquiridos.

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