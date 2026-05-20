Culiacán, Sin. A 20 de mayo. - Los 17 mil trabajadores sindicalizados de la Universidad Autónoma de Sinaloa amenazan con paralizar labores con perjuicio de 170 mil alumnos de los niveles de bachillerato y profesional, si el gobierno federal no cumple con la entrega de apoyos económicos extraordinarios para salvar a la institución de la crisis financiera.

Samuel Jesús Castro Camacho, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa externo que la casa de estudios no puede seguir operando, con préstamos o anticipos de subsidio, cuando se han cumplido los compromisos de poner en práctica una reingeniería financiera.

Sindicalizados de la Universidad de Sinaloa amenazan con realizar paro; exigen apoyo federal urgente. Foto: Especial.

Señaló que se entregó a la Secretaría de Educación Pública Federal un documento, en el que se plasma que la institución y el sindicato ya cumplieron con ajustes en los gastos, un cambio en el sistema de pensiones y jubilaciones, por lo que esperan que el gobierno federal cumpla con el compromiso de canalizar recursos extraordinarios.

Citó que el Subsecretario de Educación Federal, Ricardo Villanueva Lomelí les ofreció a las autoridades universitarias brindar apoyos extras, si cumplían con una serie de requisitos que impactarán en una reducción del gasto de la universidad lo que ya se concretó.

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El líder sindical externó que uno de los temas, fue el concepto del gasto de la jubilación dinámica, por lo que se formalizó un fondo, en el que se tienen aportaciones de trabajadores activos y jubilados, para cubrir con estos recursos las nuevas separaciones laborales de los trabajadores y no impactar los recursos que provienen de los subsidios.

Las autoridades universitarias en diciembre pasado, con un retraso de cuatro días, por problemas financieros, cubrieron los aguinaldos, solo al personal sindicalizado en activo y jubilados, al lograr conjuntar una bolsa de 638 millones de pesos.

Sindicalizados de la Universidad de Sinaloa amenazan con realizar paro; exigen apoyo federal urgente. Foto: Especial.

Jesús Madueña Molina, rector de la máxima casa de estudios recordó que, desde inicio de mes de diciembre, inicio gestiones con la federación y el estado para alcanzar un apoyo de 920 millones de pesos, para cubrir los aguinaldos de todo el personal, sindicalizado y de confianza, tanto activos como jubilados.

Justificó que solo logró juntar 638 millones de pesos para cubrir los aguinaldos del personal sindicalizado de activos y jubilados, por lo que el resto del personal de confianza no alcanzó a tener este beneficio.

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