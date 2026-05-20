María Elena Ríos informó que hoy se llevará a cabo la audiencia en la que se decidirá de forma definitiva la libertad o no de Juan Antonio Vera Carrizal, el presunto autor intelectual del ataque con ácido que sufrió hace siete años.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la joven agregó que la resolución está a cargo de los magistrados Brisa Albores Medina, Jaime Allier Campuzano y Rocío Chong Velazquez.

Elena Ríos fue víctima de un ataque con ácido el 29 de septiembre de 2019, y el cual dejó severos daños en su rostro y en otras partes de su cuerpo. Desde su agresión, ha señalado como principal responsable al empresario gasolinero, Antonio Vera Carrizal, con quien mantuvo una relación sentimental o de pareja.

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Este empresario y exdiputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se entregó a la justicia en el estado de Oaxaca, luego de que fueron bloqueadas sus cuentas bancarias y se libró una orden de aprehensión contra uno de sus hijos, como probable partícipe en estos hechos.

También fueron detenidos dos hombres, presuntos autores materiales, uno de los cuales falleció en prisión.

La víctima aseguró que Vera Carrizal pagó, el 14 de agosto de 2024, 25 millones de pesos al juez Gabriel Ramírez Montaño para que lo absolviera. “Esto derivó en una investigación, pero también derivó que se cancelara su boleta de liberación”, dijo.

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Elena Ríos pide evitar liberación de Vera Carrizal por ataque con ácido; hoy se resolverá el caso Foto: Especial

María Elena Ríos agregó que Vera Carrizal solicitó vía amparo esa boleta de liberación, obtenida tras ser absuelto por el juez Ramírez Montaño; pero los amparos le fueron negados. Después, dijo, usó el recurso de revisión y ese recurso de revisión se iba a sesionar el 14 de abril de 2026.

Sin embargo, la FGR solicitó atraer el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la mayoría de los ministros, no obstante, no votaron a favor y el proceso fue turnado nuevamente al estado de Oaxaca.

“El día de ayer me enteré de que hoy se llevará a cabo la audiencia que definirá su absolución definitiva. Ya hice lo que pude compañeras, hice lo humanamente posible, lo jurídicamente posible. Me llevaron al límite durante casi siete años de mi vida, luchando por buscar justicia no solamente para mí, sino para todas”, expresó la joven en sus redes sociales.

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Finalmente, declaró que si algo le pasa a su familia o a ella los responsables son los más de 10 jueces y juezas que estuvieron a cargo de su caso; también los acusó de prostituir la justicia a favor de su agresor.

“Quiero decirles que hice lo que pude y que tengo mucho miedo, por mí, por mi familia… Fueron esos jueces y juezas que no ayudaron a las mujeres a consolidar la perspectiva de género que necesitamos en nuestros procesos”.

Además, responsabilizó al Estado mexicano de no proteger la vida de las mujeres, la suya y la de su familia, pese a que siempre juraron lo contrario.

“Si mi agresor queda libre, posiblemente me haga daño y quede impune esta situación Le pido a los magistrados ya mencionados que por favor no permitan la libertad de este feminicida. Les pido compañeras el último apoyo que me han brindado durante estos seis años por favor. Estén atentas a lo que acontezca en las próximas horas”, concluyó.

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