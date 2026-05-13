La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar seis amparos promovidos por los presuntos implicados en el caso de María Elena Ríos Ortiz, la saxofonista oaxaqueña víctima de intento de feminicidio con ácido, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, quienes buscan echar abajo los procesos penales vigentes en su contra.

Por cinco votos contra tres, el pleno determinó no atraer el polémico asunto, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se lo solicitara con el fin de que analizara si una jueza sustituta puede invalidar todo el juicio oral y dejar sin efectos una absolución cuando el juez original fue suspendido antes de emitir la sentencia por escrito.

Los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron a favor de la atracción de los amparos, mientras que la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar, ya que conoció del asunto como titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR.

Lee también Ariadna Montiel condena asesinato de lideresa morenista en Chihuahua; califica el hecho como "reflejo de un estado abandonado"

Pleno de la Suprema Corte (07/05/2026). Foto: Especial

María Elena Ríos exige justicia

Antes de que la Corte tocara el asunto en la sesión de este miércoles, María Elena Ríos Ortiz afirmó que lleva casi siete años luchando por justicia por el intento de feminicidio con ácido que le infringió el exdiputado y empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal y cuatro hombres más, entre ellos su hijo que aún se encuentra prófugo.

“En todo este tiempo no he podido acceder a la justicia, debido a la corrupción que impera en el estado de Oaxaca, pues el agresor ha ejercido su poder económico y político para pervertir y corromper el proceso penal en su contra. Tanto es así que Vera Carrizal ha usado sus influencias para salir de la cárcel fingiendo enfermedades. Supuestamente desde diciembre de 2024 se encuentra en un hospital privado y su familia no ha permitido que peritos oficiales e imparciales verifiquen su situación de salud”, indicó en una carta.

Señaló que la atracción de su caso por parte de la Corte representa una oportunidad histórica para establecer un precedente nacional sobre la violencia ácida en México, reconociendo estos ataques como una forma extrema de violencia feminicida que no puede seguir siendo minimizada ni tratada con privilegios e impunidad.

Lee también Rosa Icela Rodríguez y Evelyn Salgado acuden a Chilapa para atender violencia

María Elena Ríos Ortiz. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“Con la atracción del caso a la Corte, se envía un mensaje contundente: los ataques con ácido no son lesiones menores, sino crímenes de odio que requieren una respuesta judicial con perspectiva de género, integral y sin privilegios, consolidando el espíritu de la “Ley Malena” como un estándar de protección irrenunciable en nuestra Constitución”.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer su caso.

nro/apr