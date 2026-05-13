La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes condenó el asesinato de Lucía Guadalupe Mora, identificada como líder morenista en Valle de Allende, Chihuahua y quien fue atacada la noche de el martes 12 de mayo con arma de fuego.

Por medio de redes sociales, la exsecretaria de Bienestar lamentó la agresión y dijo que su asesinato "no puede tratarse como un hecho aislado" porque refleja un "acto cobarde" y es resultado de un "estado abandonado" por un gobierno que, asegura, no asiste de manera regular a las mesas de construcción de la paz que organiza la presidenta Claudia Sheinbaum.

"El asesinato de nuestra compañera Lucía Guadalupe Mora no puede tratarse como un hecho aislado. Lamentamos profundamente este acto cobarde, reflejo de un estado abandonado por un gobierno que se niega a asistir de manera regular a las mesas de construcción de la paz", escribió.

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Asesinan a Lucía Guadalupe Mora, líder morenista en Valle de Allende, Chihuahua. Foto: Especial

En su publicación, la líder morenista arremetió contra la gobernadora Maru Campos al decir que mientras en la entidad aumenta la violencia, la mandataria estatal se preocupa por sus "relaciones con la extrema derecha" y sus visitas al extranjero. "Chihuahua merece paz, seguridad y justicia", expresó.

Finalmente extendió sus condolencias a los familiares, amistades, compañeras y compañeros de lucha de la líder morenista en Valle de Allende, a quien le escribió "que en paz descanse".

Sobre el asesinato de Guadalupe Mora, se sabe que fue atacada al exterior de una farmacia, de la cual presuntamente era propietaria. Durante la agresión, su esposo resultó lesionado, por lo que tuvo que ser trasladado para recibir atención médica.

El cuerpo de la líder morenista en Chihuahua fue hallado en el interior de una camioneta marca Honda, línea HRV, de color azul.

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